Учителя пожаловались на «черные метки» для уволенных
30 ноября 2018 12:59
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После этого преподаватель больше не может устроиться в образовательные учреждения столицы.
Московские учителя рассказали о «черной метке», которую при увольнении сотрудника может использовать руководство школы для отрицательных рекомендаций.
В Универсальной автоматизированной системе бюджетного учета есть графа рекомендаций уволенным сотрудникам, в которой администрация образовательного учреждения ставит «да» или «нет». По мнению учителей, ответ «нет» является отрицательной рекомендацией даже при увольнении по собственному желанию. Сейчас, по данным профсоюза «Учитель», из-за этого не могут устроиться на новое место десятки преподавателей, пишет "ФедералПресс".
Так, учительница из Москвы Татьяна Кириличева получила ответ директора школы, откуда уволилась по собственному желанию. В документе говорится, что «метка означает, что руководитель не считает нужным рекомендовать сотрудника, который увольняется по собственному желанию, другому работодателю».
Профсоюз «Учитель» создал петицию с требованием упразднить «черную метку». Ее авторы утверждают, что в отношении директора, принявшего на работу сотрудника с рекомендацией «нет», применяются санкции. Сейчас петицию подписало более тысячи человек, пишет «Коммерсантъ».
Однако в департаменте образования Москвы заявляют, что ответ «нет» означает отсутствие рекомендаций, а не их отрицательный характер. В случае подозрения на «неправомерное» применение графы учителям посоветовали обращаться в департамент для проверки.
Фото pixabay.com
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