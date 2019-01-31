У россиян появятся персональные кредитные рейтинги
31 января 2019 12:52
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Россиянам начнут выдавать индивидуальный кредитный рейтинг, сообщили в Объединённом кредитном бюро. Это прописано в поправках к закону "О кредитных историях", они вступили в силу с 31 января 2019 года.
Согласно документу, теперь вместе с кредитной историей заёмщик сможет узнать свой балл, который кредиторы выставляют ему по определённым критериям. В расчёт принимают в том числе просроченные платежи, уровень долговой нагрузки и количество запросов кредитной истории.
— Однако заёмщикам нужно помнить, что даже очень высокий индивидуальный кредитный рейтинг не является гарантией одобрения кредита, — предупредили в бюро.
Сообщается также, что кредитную историю теперь можно получить через портал "Госуслуги", пишет Лайф.
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