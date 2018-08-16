У космонавтов на МКС сломалась камера GoPro в открытом космосе
16 августа 2018 13:17
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В чём именно заключается поломка видеоаппаратуры, в "Роскосмосе" не сообщили, однако отмечается, что изображение с одной из камер идёт с помехами.
Российским космонавтам на Международной космической станции пришлось с опозданием приступить к выполнению программы выхода в открытый космос в связи с поломкой видеокамеры, на которую они снимают свою работу. Об этом рассказал представитель ракетно-космической корпорации "Энергия" космонавт Александр Полещук во время трансляции на сайте "Роскосмоса".
— Отставание составляет 10 минут, всё из-за нештатной ситуации. Произошла поломка камеры GoPro. Они не знали, как её привязать, по пластиковому корпусу поломка, — сообщил Полещук.
В чём заключается поломка, космонавт не сообщил, однако дикторы рассказали, что картинка с камеры одного из космонавтов идёт с помехами, пишет Лайф.
В данный момент космонавты готовятся установить на поверхности МКС аппаратуру "Икарус", цель которой — отслеживать миграции птиц.
Фото © Facebook/Роскосмос
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