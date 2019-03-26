Тарифы на газ могут резко вырасти в России
26 марта 2019 13:32
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Россиян предупредили о возможном повышении тарифов на газ. Это произойдет из-за установки интеллектуальной системы учета газа.
Отметим, что в настоящее время в Минэнерго подсчитали, во сколько обойдется создание интеллектуальной системы учета. Она включает установку в квартирах «умных» счетчиков, которые будут передавать данные в газоснабжающие компании. Кроме того, в систему входят приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков.
Стоимость «умных счетчиков» оценили примерно в 11–15 тысяч рублей за штуку. А создание всей интеллектуальной системы потребует около 385 миллиардов рублей. Предполагается, что затраты на нововведение будут переложены на потребителя. Так, расходы на счетчики будут включаться в плату либо за снабженческо-сбытовые услуги, либо в тариф на транспортировку газа, пишут "Известия".
Ранее СМИ писали о том, что «умные» счетчики на газ в квартирах обойдутся в 130 млрд рублей. По предварительным расчетам, обзавестись «умным счетчиком» жители многоквартирных домов смогут к марту 2019 года, прочие потребители – к июлю 2020-го, сообщает "ФедералПресс".
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