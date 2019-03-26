Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 26 марта, 18:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/03:
USD 64.5
0.73
EUR 72.92
0.33
Искать
Новости /  В стране  

Тарифы на газ могут резко вырасти в России

26 марта 2019 13:32
132
Тарифы на газ могут резко вырасти в России
В стране оценили стоимость создания интеллектуальной системы учета газа.

Россиян предупредили о возможном повышении тарифов на газ. Это произойдет из-за установки интеллектуальной системы учета газа.
Отметим, что в настоящее время в Минэнерго подсчитали, во сколько обойдется создание интеллектуальной системы учета. Она включает установку в квартирах «умных» счетчиков, которые будут передавать данные в газоснабжающие компании. Кроме того, в систему входят приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков.

Стоимость «умных счетчиков» оценили примерно в 11–15 тысяч рублей за штуку. А создание всей интеллектуальной системы потребует около 385 миллиардов рублей. Предполагается, что затраты на нововведение будут переложены на потребителя. Так, расходы на счетчики будут включаться в плату либо за снабженческо-сбытовые услуги, либо в тариф на транспортировку газа, пишут "Известия".

Ранее СМИ писали о том, что «умные» счетчики на газ в квартирах обойдутся в 130 млрд рублей. По предварительным расчетам, обзавестись «умным счетчиком» жители многоквартирных домов смогут к марту 2019 года, прочие потребители – к июлю 2020-го, сообщает "ФедералПресс".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4595
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
484
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
773
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
737
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1191
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
906
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
56
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
922
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
987
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1954
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2213
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1324
Весь список

Мероприятия
Муниципальные театры Самары приглашают: афиша к Всемирному дню театра
В Тольятти увековечили память командира отряда, уничтожившего более 1 тысячи фашистов
В Самаре открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Ивану Кузнецову
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные