Я нашел ошибку
Главные новости: 
Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим!
Губернатор Самарской области выразил соболезнования родным и близким пострадавшим при взрыве в г. Керчь Республики Крым
Еще около 50 человек пострадали. Большинство из них подростки, сообщили следователи.
СК сообщил о 13 погибших при теракте в Керчи
В связи с аварийными работами по проспекту Масленникова.
В Самаре временно меняется схема движения троллейбусов маршрутов №№ 19, 4 и 15
Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гериатра, специалиста по социальной работе, хирурга, уролога, невролога осмотрит пожилых пациентов.
Выездная бригада областного госпиталя примет пожилых пациентов Нефтегорска
Итогом этих мероприятий должны стать новые соглашения о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма и появление новых тур-продуктов.
Стартовала серия презентаций туристического потенциала Самары в городах ПФО
На пресс-конференции в Общественной палате озвучат десятку лидеров лонг-листа.
18 октября общественники представят варианты второго имени аэропорта Курумоч
При торможении произошло опрокидывание мотоцикла «Ямаха YZE-R6».
В Самаре на Московском шоссе водитель «Nissan Primera» не уступил дорогу мотоциклисту
Он получил от сотрудника одной из школ города Тольятти взятку - 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
В Тольятти инспектор пожарного надзора предстанет перед судом за получение взятки
сегодня  Среда, 17 октября, 18:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/10:
USD 65.53
-0.22
EUR 75.92
-0.13
Искать
Новости /  В стране  

Цены на бензин в России могут вырасти в полтора раза

17 октября 2018 12:54
149
Цены на бензин в России могут вырасти в полтора раза
Это связано с повышением акцизов на топливо.

С начала следующего года цена на бензин вновь резко возрастет. Это связано с повышением акцизов на топливо в полтора раза.
Как рассказал первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин:

«Как только увеличится акциз в полтора раза, сразу взлетят и цены в опте, что потянет за собой увеличение цен в рознице. Сейчас «на верхах» есть, конечно, определенная договоренность о том, что она заморожена, но это соглашение просто скоро работать не будет. Иными словами, заморозка длилась недолго.
Тем не менее, весь рынок делится на нефтяные компании и частные компании. Нефтяные компании, продавая в рознице свои продукты, несут убыток, но могут покрывать его за счет экспорта или переработки. Более того, им даже выгоднее работать на экспорт. В свою очередь, частные компании, независимые автозаправки, которые только в розницу продают бензин, работают в убыток, потому что у них попросту нет возможности работать на тот же экспорт. Вот поэтому, что им остается, чтобы сохранить позиции на рынке? Повысить цену за розницу.

В результате, конечно, подорожает и стоимость за литр бензина. У компаний-перевозчиков так или иначе останется моральное право повысить стоимость проезда, за логистику и так далее, ведь они тоже не хотят работать в убыток. Вполне возможно, что активизируются оптовые продажи топлива по низким ценам в интернете, то покупать такой бензин нежелательно. Зачастую, как показывают результаты проверок, он недоброкачественный и не соответствует стандартам.
Решение проблемы лежит в том, что чем больше нефтепродуктов выставляется на продажу на внутреннем рынке, тем ниже оптовая цена. При снижении оптовой цены стоимость бензина не будет подниматься, и все будет в замороженном устойчивом состоянии. Поэтому здесь существует только одна «таблетка» — насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами нефтяной продукции. Просто для этого нефтяным компаниям нужно обеспечить спрос и предложение на внутреннем рынке. Кроме того, сохранение акцизных сборов на замороженной позиции поспособствовало бы снижению цен на оптовом рынке. Я понимаю, что нефтяным компаниям хотят компенсировать их затраты. Но можно ведь сделать это без повышения акцизов», пишет ФедералПресс.

Фото pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
312
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
373
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
359
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
761
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
627
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
1024
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
659
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1093
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1140
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2230
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1651
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1823
Весь список

Мероприятия
Самарская областная юношеская библиотека отпразднует 45-летие со дня основания
В СОУНБ откроется выставка Фотобъединения областного Союза журналистов
Активисты ОНФ восстановят участок леса в урочище "Монастырская гора" в Сызрани
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные