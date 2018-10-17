Цены на бензин в России могут вырасти в полтора раза
17 октября 2018 12:54
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С начала следующего года цена на бензин вновь резко возрастет. Это связано с повышением акцизов на топливо в полтора раза.
Как рассказал первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин:
«Как только увеличится акциз в полтора раза, сразу взлетят и цены в опте, что потянет за собой увеличение цен в рознице. Сейчас «на верхах» есть, конечно, определенная договоренность о том, что она заморожена, но это соглашение просто скоро работать не будет. Иными словами, заморозка длилась недолго.
Тем не менее, весь рынок делится на нефтяные компании и частные компании. Нефтяные компании, продавая в рознице свои продукты, несут убыток, но могут покрывать его за счет экспорта или переработки. Более того, им даже выгоднее работать на экспорт. В свою очередь, частные компании, независимые автозаправки, которые только в розницу продают бензин, работают в убыток, потому что у них попросту нет возможности работать на тот же экспорт. Вот поэтому, что им остается, чтобы сохранить позиции на рынке? Повысить цену за розницу.
В результате, конечно, подорожает и стоимость за литр бензина. У компаний-перевозчиков так или иначе останется моральное право повысить стоимость проезда, за логистику и так далее, ведь они тоже не хотят работать в убыток. Вполне возможно, что активизируются оптовые продажи топлива по низким ценам в интернете, то покупать такой бензин нежелательно. Зачастую, как показывают результаты проверок, он недоброкачественный и не соответствует стандартам.
Решение проблемы лежит в том, что чем больше нефтепродуктов выставляется на продажу на внутреннем рынке, тем ниже оптовая цена. При снижении оптовой цены стоимость бензина не будет подниматься, и все будет в замороженном устойчивом состоянии. Поэтому здесь существует только одна «таблетка» — насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами нефтяной продукции. Просто для этого нефтяным компаниям нужно обеспечить спрос и предложение на внутреннем рынке. Кроме того, сохранение акцизных сборов на замороженной позиции поспособствовало бы снижению цен на оптовом рынке. Я понимаю, что нефтяным компаниям хотят компенсировать их затраты. Но можно ведь сделать это без повышения акцизов», пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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