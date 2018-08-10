Центробанк: колебание курса рубля носит временный характер
10 августа 2018 12:59
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Центробанк будет корректировать объем покупки иностранной валюты для ограничения волатильности курса рубля. Об этом говорится в заявлении регулятора.
Повышенная волатильность курса рубля является естественной реакцией на новости о новых потенциальных санкциях, отмечается в релизе. Такие эпизоды уже возникали раньше и имели временный характер. А продажа валютной выручки окажет поддержку рублю.
Банк России подчеркнул, что имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, пишет ФедералПресс.
Напомним, сегодня курс доллара превысил отметку в 67 рублей. Это произошло впервые с августа 2016 года. Позавчера курс американской валюты превысил 64 рубля, а вчера – 66.
pixabay.com
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