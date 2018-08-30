Субъекты Федерации готовы до 24 сентября принять свои законы о льготах для россиян старшего возраста
30 августа 2018 10:59
111
Льготы для россиян старшего возраста перестанут зависеть от пенсионного возраста и будут закреплены в старых границах: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия".
В число региональных льгот для пенсионеров входят бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте и льготы по оплате коммунальных услуг. Таким образом, при повышении пенсионного возраста до 60-ти лет для женщин и 65-ти для мужчин все льготы останутся в старых рамках.
Именно до такого уровня предложил повысить возраст выхода на заслуженный отдых Владимир Путин. Накануне он выступил с телеобращением к россиянам по поводу предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство.
Президент также предложил ввести социальную категорию "граждане предпенсионного возраста" для 55-летних женщин и 60-летних мужчин. Он считает, что для них нужно сохранить льготы по налогам, ЖКХ и проезду, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
260
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
797
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1418
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1022
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1804
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1568
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
271
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1184
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
805
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
900
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
903
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
656
Мероприятия