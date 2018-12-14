Стало известно, на сколько вырастет цена на сигареты с 2019 года
14 декабря 2018 13:05
944
С весны 2019 года в России станет обязательной маркировка сигарет. Кроме того, с нового года вырастет размер акциза на табак. Также планируется запретить скидки на табачную продукцию. Эти факторы могут повлиять на повышение цен на сигареты, пишет "ФедералПресс".
Отметим, что с 1 марта каждую пачку сигарет будут помечать специальными цифровыми кодами. А это может вызвать увеличение их стоимости. По словам экспертов, розничная цена на табак в среднем с 1 января 2019 года вырастет на 15–17 %. Причем больше всего цены вырастут именно на сегмент люксового табака и сигарет, меньше – на сигареты масс-маркета.
Также специалисты считают, что многие состоятельные курильщики даже не заметят изменения цены на сигареты, так как они привыкли из года в год покупать одну и ту же марку и менять ее не захотят. А вот покупатели дешевых сигарет очень сильно чувствуют изменения в цене. В связи с этим, увеличение цен на сигареты в дешевом сегменте будет более заметным, чем в премиальном, пишет Лайф.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
587
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
936
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
853
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
583
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
588
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
919
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1111
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
990
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1372
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1760
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1839
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3062
Мероприятия