Срок рассмотрения госорганами обращений граждан предложили сократить до 20 дней
13 июля 2018 10:59
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Срок рассмотрения госорганами обращений граждан предложили сократить до 20 дней. Соответствующий законопроект внесён в Заксобрание Карелии – для последующего внесения в Госдуму, передаёт RT.
Как следует из пояснительной записки к документу, сейчас обращения граждан должны рассматриваться властями в течение 30 дней.
При этом на практике ответ нередко направляется только в последний день. А в некоторых случаях срок может быть продлён ещё на 30 дней, хотя ситуация может требовать незамедлительного решения, передает Радио Маяк.
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