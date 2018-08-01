«Союзмультфильм» договорился с Эдуардом Успенским о правах на героев «Простоквашино»
1 августа 2018 12:56
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Киностудия «Союзмультфильм» урегулировала спор с писателем Эдуардом Успенским о правах на использование героев «Простоквашино».
Успенский, сообщила пресс-служба киностудии, согласился на предложенные «Союзмультфильмом» условия и передал права на оригинальные сценарии «Простоквашино» и еще не экранизированные истории.
Также «Союзмультфильм» получил исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями героев и наименованием «Простоквашино».
Подробности соглашения киностудия раскрывать не стала.
«Союзмультфильм» весной 2018 года выпустил сериал «Возвращение в Простоквашино». Эдуард Успенский обвинил киностудию в нарушении авторских прав. Он, в частности, обратился в СК и Генпрокуратуру, заявив, что новые серии «Простоквашино» представляют собой «грубую переработку» его произведений.
Сообщалось, что «Союзмультфильм» предлагал Успенскому пять миллионов рублей, а также дополнительные авторские отчисления. Писатель заявил, что узнал о предложении из СМИ, добавив, что сумма не соответствует реальной стоимости его произведений, пишет "Медуза".
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