Сотни человек пришли проститься с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном
2 сентября 2018 10:38
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Об этом сообщает наш корреспондент. Гражданская панихида проходит в эти минуты в московском Концертном зале имени Чайковского. Поклонники певца продолжают прибывать. Люди несут цветы и портреты Кобзона. Многие признаются, что до сих пор не могут поверить в смерть любимого артиста.
В самом зале имени Чайковского на проекции сменяются фотографии певца, из динамиков звучит его голос. Похоронят Иосифа Кобзона, согласно его воле, рядом с матерью – на Востряковском кладбище Москвы, передает Радио Маяк.
Народный артист СССР, депутат Госдумы скончался в минувший четверг на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
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