Сборная России досрочно победила в медальном зачёте Универсиады
9 марта 2019 09:46
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Сборная России досрочно победила в медальном зачете зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске. Наши спортсмены выиграли 77 медалей - 26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые.
Таким образом, национальная команда оторвалась на недосягаемое расстояние от занимающей второе место Южной Кореи. У нее 6 золотых, 2 серебр и 4 бронзовых награды. На зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате сборная России также стала лучшей в медальном зачете, завоевав 71 медаль, передает Радио Маяк.
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