Самозанятых могут освободить от взносов в ПФР
11 сентября 2018 12:56
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Самозанятых россиян могут освободить от взносов в Пенсионный фонд России. О новых правилах режима для самозанятых рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в ходе сессии по налоговому администрированию на Восточном экономическом форуме.
По его словам, налоговая ставка в рамках нового режима для самозанятых составит 4 % и она будет включать взнос по ОМС, при этом власти не планируют включать в этот режим и делать обязательными для самозанятых пенсионные взносы.
«Налоговая служба выступает за низкую ставку, ниже чем по УСН (упрощенная система налогообложения для малого бизнеса – прим.ред.)», – отметил глава ФНС.
Также он добавил, что не планируется требовать с самозанятых и обязательной уплаты взносов пенсионного страхования.
Стоит отметить, что недавно Министерство финансов РФ предложило ввести специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который не будет предполагать регистрацию в налоговых органах и сдачу какой-либо отчетности в ФНС. Он предусматривается для участников малого бизнеса с оборотом не более 2,4 миллиона рублей в год, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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