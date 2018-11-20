Рынок подержанных авто в России резко вырос в октябре
20 ноября 2018 10:10
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После непродолжительного сентябрьского замедления в октябре отечественный рынок автомобилей с пробегом показал стремительный рост сразу на 9% относительно уровня прошлого года и достиг показателя в 515,7 тысячи проданных машин, посчитал "Автостат".
При этом, по данным агентства, большую часть российского рынка подержанных легковых машин поделили между собой пять автопроизводителей: Lada, Toyota, Nissan, Hyundai и Kia.
Бесспорным лидером в пятёрке выступает "АвтоВАЗ" — на его долю приходится более 132 тысяч перепроданных экземпляров, или каждый четвёртый автомобиль.
Далее идут японские производители Toyota и Nissan, объёмы которых на вторичном рынке в октябре составили 55,9 и 28,2 тысячи автомобилей соответственно.
Четвёртую позицию заняла корейская компания Hyundai с показателем 26,1 тысячи проданных авто, ненамного оторвавшись от своей "землячки" Kia (продано 23,6 тысячи штук).
Отмечается, что всего с начала этого года было реализовано более 4,5 миллиона автомобилей с пробегом, что на 2,7% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Фото pixabay.com
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