Росстат заявил о снижении цен на бензин впервые с начала 2018 года
7 августа 2018 11:52
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Средние розничные цены на бензин в России в июле впервые за 2018 год снизились на 0,2% по сравнению с июнем. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В ведомстве отметили, что цены на бензин упали, несмотря рост стоимости на другие непродовольственные товары на 5,2%.
О снижении стоимости топлива в июле ранее сообщала Thomson Reuters Kortes. В отчёте оценили падение цен в четыре и девять копеек на бензин марок АИ-92 и АИ-95.
Напомним, 5 июля Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о снижении акцизов на топливо и введении налога на дополнительный доход от добычи углеводородов. Он стал мерой против резкого повышения цен на бензин, зафиксированного в мае-июне этого года, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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