Я нашел ошибку
Главные новости: 
Названа дата индексации пенсии россиян по старости
Названа дата индексации пенсии россиян по старости
Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в открытии скульптурной композиции «Архитектура танца»
Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в открытии скульптурной композиции «Архитектура танца»
Проектный офис цифрового развития провел первую экспертную сессию в Самаре
Проектный офис цифрового развития провел первую экспертную сессию в Самаре
В Самаре сквер имени Чехова открылся после ремонта Местные жители сами решили, как должна выглядеть территория.
В Самаре сквер имени Чехова открылся после ремонта
Строительство второй очереди Самарского театра Самарт завершено Теперь площадка соответствует высочайшему уровню постановок и профессионализму коллектива.
Строительство второй очереди Самарского театра Самарт завершено
Президенту СамГТУ Владимиру Калашникову присуждено звание
Президенту СамГТУ Владимиру Калашникову присуждено звание "Почетный гражданин г.о. Самара"
Сергей Андреев:
Сергей Андреев: "Мост через Волгу должен решить проблемы с трафиком через плотину Волжской ГЭС"
Россиянам предсказали потопы, аварии и радиоактивное загрязнение
Россиянам предсказали потопы, аварии и радиоактивное загрязнение
сегодня  Четверг, 6 сентября, 13:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/09:
USD 68.46
0.19
EUR 79.14
0.12
Искать
Новости /  В стране  

Росстат приглашает юных художников нарисовать пробную перепись населения

6 сентября 2018 11:31
82
Росстат приглашает юных художников нарисовать пробную перепись населения
Приглашают участников в возрасте от 7 до 12 лет.

Росстат объявляет о начале конкурса детского рисунка, посвященного Пробной переписи населения 2018 года (ППН-2018). Победителей ожидают денежные призы.

Все дети любят рисовать и фантазировать, они полны вдохновения и творческой смелости. «Сами начинают руки рисовать, ведь талант не спрятать и не потерять…», - напевает неугомонная Маша из известного мультфильма. Росстат приглашает юных художников принять участие в конкурсе детского рисунка, посвященного Пробной переписи населения 2018 года. Рембрандты, Матиссы, Репины и Моне в возрасте от 7 до 12 лет могут изобразить себя и родных в момент переписи, написать портреты переписчиков, нарисовать свои города, поселки или села, различные достопримечательности и живописные виды малой Родины с изображением эмблемы или слогана ППН-2018. Темой для творчества может стать и «перепись на компьютере», ведь впервые в нашей стране желающие смогут принять участие в Пробной переписи населения на портале Gosuslugi.ru.

Детские работы на конкурс представляют взрослые – родители, усыновители или опекуны, которым необходимо зарегистрироваться на сайте Пробной переписи населения 2018 (www.ppn2018.ru), указать регион проживания, возраст ребенка, а также представить ссылку на рисунок, выложенный в социальной сети Instagram и отмеченный активной ссылкой @ppn2018.ru и хэштегом #ярисуюперепись. Конкурсные работы принимаются до 29 октября 2018 года.

Чтобы разделить ребят по «весовым категориям» конкурс проводится в двух возрастных группах: между детьми от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет. Победители и призеры будут выбраны жюри на основе результатов голосования на сайте ППН-218. Работа, победившая в возрастной категории от 10 до 12 лет, будет отмечена денежной премией в 60 тысяч рублей. Рисунок, признанный лучшим в возрастной категории от 7 до 9 лет, будет удостоен приза в 40 тысяч рублей, занявший второе место в этой же категории получит 20 тысяч рублей.

Кроме того, победителям и призеру конкурса высылаются дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующей премии.

Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается на официальных страницах ППН-2018 в социальных сетях, а также на официальном сайте Пробной переписи населения 2018 года.

Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту risunok@ppn2018.ru.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
223
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
428
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
919
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1586
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1077
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1984
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
433
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1356
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
952
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1041
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1022
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
758
Весь список

Мероприятия
В Самарской области состоится всероссийский день бега «Кросс Нации»
В Самаре прошла академическая книжная выставка «Университет – Наука – Город – 2018»
В Самаре пройдет кинофестиваль «Соль земли» 2018
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда