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Россияне стали чаще пользоваться только мобильным Интернетом

28 августа 2018 10:21
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Россияне стали чаще пользоваться только мобильным Интернетом
По этому показателю Россия уже обошла Францию, хотя стране ещё далеко до Канады и Турции.

В России жители городов и сёл стали чаще подключаться к Интернету через мобильные сети, предпочитая их проводным. За 2017 год доля таких домохозяйств составила 15,6%. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании "Делойт".

Мобильным интернетом пользуются 13% городского населения и 22% сельского. Отмечается, что этот показатель выше, чем во Франции, где беспроводной доступ использует 9,8% домохозяйств. При этом в Канаде исключительно мобильным Интернетом пользуются 24,3% домохозяйств, 27,3% — в Турции.

В компании "Делойт" заявили, что на данный момент сложно оценить динамику роста количества тех, кто пользуется только мобильным Интернетом, так как это первый опрос, проведённый экспертами, пишет Лайф.


Фото pixabay.com

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