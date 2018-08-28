Россияне стали чаще пользоваться только мобильным Интернетом
28 августа 2018 10:21
138
В России жители городов и сёл стали чаще подключаться к Интернету через мобильные сети, предпочитая их проводным. За 2017 год доля таких домохозяйств составила 15,6%. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании "Делойт".
Мобильным интернетом пользуются 13% городского населения и 22% сельского. Отмечается, что этот показатель выше, чем во Франции, где беспроводной доступ использует 9,8% домохозяйств. При этом в Канаде исключительно мобильным Интернетом пользуются 24,3% домохозяйств, 27,3% — в Турции.
В компании "Делойт" заявили, что на данный момент сложно оценить динамику роста количества тех, кто пользуется только мобильным Интернетом, так как это первый опрос, проведённый экспертами, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
204
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
754
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1375
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1019
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1751
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1512
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
215
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1126
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
757
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
858
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
861
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
615
Мероприятия