Россияне смогут узнать свои кредитные истории онлайн
22 ноября 2018 13:45
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Россияне смогут узнать свою кредитную историю онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Новую опцию для сайта Госуслуг разработал и ввел Банк России.
Сведения из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй (БКИ) будут предоставляться по запросу с указанием данных паспорта и СНИЛС. Для просмотра информации о себе пользователь должен войти в раздел «Налоги и финансы» в подраздел «Сведения о бюро кредитных историй».
«Чтобы сформировать и отправить запрос от физического лица, нужны данные паспорта и СНИЛС. После этого Банк России пришлет в личный кабинет информацию о БКИ, в которых хранится кредитная история: название, адрес, номер телефона», – пишет nation-news.ru со ссылкой на Центробанк.
Получить данные по недействительным паспортам будет возможно только на сайте Банка России. Они доступны в разделе «Кредитные истории». Кроме того, один раз в год можно бесплатно получить кредитную историю в офисах БКИ, банков или онлайн через их сайты. Согласно поправкам в закон «О кредитных историях» с 31 января граждане смогут дважды в год получать такие сведения бесплатно, сообщает "ФедералПресс".
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