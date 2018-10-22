Россияне оценили влияние журналистов на жизнь страны
22 октября 2018 12:37
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По данным специалистов, мнение россиян о влиянии журналистов на жизнь в стране можно считать умеренно-положительным. В частности, 41% граждан РФ считают, что представители СМИ оказывают положительное воздействие, а 30% — что его вовсе нет.
Отмечается, что хорошие оценки дают те, кто знаком с акулами пера лично и при этом доверяет СМИ.
Также респонденты назвали самые важные функции корреспондентов. Одной из них является роль "информатора", которую выбрали 65% опрошенных. Ещё 43% отметили работу журналиста как "комментатора".
Менее значимыми функциями журналистов назвали роль "контролёра", её отметили 33% россиян, и "трибуны общественного мнения" — 32%.
В исследовании приняло участие 1604 человека старше 18 лет, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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