Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею итальянского композитора Джакомо Пуччини
В Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею итальянского композитора Джакомо Пуччини
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
В Самарской области в ДТП в Сызранском районе погиб депутат Машина оказалась в кювете и перевернулась.
В Самарской области в ДТП в Сызранском районе погиб депутат
Житель Самарской области стал причиной травмы пассажира и задолжал 60 тысяч рублей Судебные приставы Самарской области помогли взыскать с должника моральный вред.
Житель Самарской области стал причиной травмы пассажира и задолжал 60 тысяч рублей
Россияне оценили влияние журналистов на жизнь страны
Россияне оценили влияние журналистов на жизнь страны
В Самаре служба занятости помогает гражданам пенсионного возраста освоить новые профессии
В Самаре служба занятости помогает гражданам пенсионного возраста освоить новые профессии
Торговцы сэконд-хэндом в Самаре занимают пустеющие торговые центры Участники рынка отмечают, что этот тренд продолжится.
Торговцы сэконд-хэндом в Самаре занимают пустеющие торговые центры
С начала сезона охоты в регионе сотрудники Росгвардии изъяли у нарушителей 11 единиц оружия Охотсезон продлится до 15 ноября.
С начала сезона охоты в регионе сотрудники Росгвардии изъяли у нарушителей 11 единиц оружия
сегодня  Понедельник, 22 октября, 13:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/10:
USD 65.81
0.09
EUR 75.32
-0.25
Искать
Новости /  В стране  

Россияне оценили влияние журналистов на жизнь страны

22 октября 2018 12:37
60
Россияне оценили влияние журналистов на жизнь страны
Хорошие оценки дают те, кто знаком с акулами пера лично.

По данным специалистов, мнение россиян о влиянии журналистов на жизнь в стране можно считать умеренно-положительным. В частности, 41% граждан РФ считают, что представители СМИ оказывают положительное воздействие, а 30% — что его вовсе нет.

Отмечается, что хорошие оценки дают те, кто знаком с акулами пера лично и при этом доверяет СМИ.

Также респонденты назвали самые важные функции корреспондентов. Одной из них является роль "информатора", которую выбрали 65% опрошенных. Ещё 43% отметили работу журналиста как "комментатора".

Менее значимыми функциями журналистов назвали роль "контролёра", её отметили 33% россиян, и "трибуны общественного мнения" — 32%.

В исследовании приняло участие 1604 человека старше 18 лет, пишет Лайф.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
366
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
409
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
472
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
443
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
885
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
713
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
745
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1150
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1191
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2296
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1708
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1891
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею итальянского композитора Джакомо Пуччини
В Самаре служба занятости помогает гражданам пенсионного возраста освоить новые профессии
Открылся XVIII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные