Россиянам предсказали потопы, аварии и радиоактивное загрязнение
6 сентября 2018 12:54
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Минприроды выпустило доклад «Об охране окружающей среды», в котором подробно прогнозируется влияние климатических изменений на жизнь россиян. Опасность, по информации ведомства, грозит как людям, так и инфраструктуре, пишут "Известия".
В документе говорится, что на территории России потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете. Среднегодовые температуры за период с 1976 по 2017 год росли на 0,45 градуса за 10 лет. В среднем в мире этот показатель намного ниже — 0,18 градуса, сообщает «Коммерсантъ».
Обмеление рек на юге России и в Сибири может повлечь за собой дефицит воды для населения и экономических объектов. При этом уровень Каспийского моря, наоборот, повышается, и это грозит затоплением.
Также опасность представляет таяние вечной мерзлоты, грозящее «разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ».
Из-за повышения температуры в южных регионах прогнозируется увеличение количества железнодорожных аварий, так как температура коробит рельсы.
1 сентября Всемирная метеорологическая организация сообщила, что уровень Мирового океана за последние 25 лет повысился на 77 мм. Причиной этого назвали таяние ледников.
Фото pixabay.com
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