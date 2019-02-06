Россиянам напомнили о выходных в феврале и марте
6 февраля 2019 12:53
162
Трудящиеся по стандартному пятидневному графику россияне в честь Дня защитника Отечества будут отдыхать 23 и 24 февраля, напоминает Роструд.
Хотя 23 февраля выпадает на субботу, дополнительного выходного не будет — в соответствии с постановлением правительства он переносится на пятницу, 10 мая. Зато россиян ждет сокращенный день в пятницу, 22 февраля — они смогут уйти домой на час раньше.
Следующие выходные ждут россиян с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Также страна будет отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, отмечая сначала День весны и труда, а затем День Победы, отмечает РЕН ТВ.
Между тем у россиян может появиться еще один выходной — в честь Дня Конституции, который отмечается 12 декабря. Соответствующую инициативу выдвинули в Совфеде, пишут "Известия".
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
202
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
307
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
574
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
744
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
642
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
994
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1992
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1744
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2041
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2401
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2587
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3871
Мероприятия