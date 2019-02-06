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Россиянам напомнили о выходных в феврале и марте

6 февраля 2019 12:53
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Россиянам напомнили о выходных в феврале и марте
Между тем у граждан может появиться еще один выходной.

Трудящиеся по стандартному пятидневному графику россияне в честь Дня защитника Отечества будут отдыхать 23 и 24 февраля, напоминает Роструд.

Хотя 23 февраля выпадает на субботу, дополнительного выходного не будет — в соответствии с постановлением правительства он переносится на пятницу, 10 мая. Зато россиян ждет сокращенный день в пятницу, 22 февраля — они смогут уйти домой на час раньше.

Следующие выходные ждут россиян с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Также страна будет отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, отмечая сначала День весны и труда, а затем День Победы, отмечает РЕН ТВ.

Между тем у россиян может появиться еще один выходной — в честь Дня Конституции, который отмечается 12 декабря. Соответствующую инициативу выдвинули в Совфеде, пишут "Известия".


pixabay.com
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