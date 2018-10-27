Россиянам напомнили о короткой трудовой неделе в ноябре
27 октября 2018 12:25
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Роструд напомнил россиянам, что первая рабочая неделя ноября будет короткой. В связи с празднованием Дня народного единства понедельник, 5 ноября, будет нерабочим днем.
4 ноября — праздничный день, совпавший с выходным. Он переносится на следующий день, объяснил «Интерфакс» замглавы службы Иван Шкловец. Таким образом, выходных будет три — с 3 по 5 ноября включительно.
23 октября ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) сообщило, что 4 и 5 ноября парковка в Москве будет бесплатной в связи с Днем народного единства. Автомобилистов попросили быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также не бросать машины в неположенных местах во избежание аварийных ситуаций, пишут "Известия".
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