Россия сегодня отметит пятилетие воссоединения с Крымом
18 марта 2019 09:16
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Жители российских регионов отметят сегодня пятилетие исторического воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. В городах пройдут праздничные концерты, фестивали, флэшмобы.
Президент Владимир Путин сегодня посетит Севастополь и Симферополь, сообщили в пресс-службе главы государства. Путину представят доклад о вводе в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС, в режиме видеоконференции он примет участие в церемонии открытия подстанции "Порт" в Тамани.
Кроме того, в Севастополе президент осмотрит Малахов курган. В Симферополе Владимир Путин проведет встречу с представителями общественности и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины референдума 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не исключил встречи Путина с главой делегации французских политиков Тьерри Мариани, который также приехал в Россию на торжества по случаю пятилетия Крымской весны, передает Радио Маяк.
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