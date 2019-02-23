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Россия празднует День защитника Отечества

23 февраля 2019 10:08
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Россия празднует День защитника Отечества
23 февраля Минобороны отправит по маршруту Москва – Владивосток поезд с выставкой трофейного вооружения и техники.

По всей стране начнутся праздничные мероприятия с возложения цветов к памятникам, посвященным защитникам Отечества, а завершатся – торжественными салютами.

Владимир Путин, а также министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, руководство военного ведомства и ветераны Вооруженных Сил традиционно возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Во всех регионах пройдут вахты памяти, организованные патриотическими организациями и юнармейцами, и праздничные митинги.

23 февраля Минобороны отправит по маршруту Москва – Владивосток поезд с выставкой трофейного вооружения и техники, захваченной во время военной кампании в Сирии. Как рассказали в ведомстве, отправление состава, который пройдет через всю Россию, станет основным мероприятием празднования Дня защитника Отечества.

В честь 23 февраля министр обороны отдал приказ в 21.00 провести артиллерийские салюты из 30 холостых залпов в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, передает Радио Маяк.


Фото: pixabay.com
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