Россия облегчит получение своего гражданства для украинцев
2 декабря 2018 10:19
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Владимир Путин сообщил, что Россия облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд в ответ на действия Киева, который 30 ноября запретил въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
Путин заявил, что не отказывается от встреч с президентом Украины Петром Порошенко, но говорить с ним сложно. При этом, по словам президента, договоренности, в которых задействованы страны, не выполняются, заявил глава российского государства заявил по итогам саммита G20, передает Радио Маяк.
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