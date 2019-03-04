Роспотребнадзор предупредил о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу
4 марта 2019 09:12
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Роспотребнадзор предупредил о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу. Как сообщается на сайте ведомства, "если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния, то нужно присмотреться к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены, содержит ли продавец в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов".
Также в ведомстве порекомендовали чередовать потребление жареных и жирных блюд с сырыми овощами, так как они способствуют нормализации пищеварения, и не злоупотреблять алкогольными напитками.
Напомним, в последнюю неделю перед Великим постом православные празднуют Масленицу. С понедельника уже не принято употреблять мясную пищу, но еще едят молочную, отчего это время называют Сырной седмицей, или Масленицей, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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