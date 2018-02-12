Роскосмос сообщил о переносе пуска РКН «Союз-2.1а» на 13 февраля
12 февраля 2018 12:17
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Как сообщалось ранее, самарский «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» не смог стартовать 11 февраля с Байконура.
Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила о переносе пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» на резервную дату. По данным источника, команда на автоматическое отключение двигателей произошла на старте.
По сообщению РИА Новости причиной отсрочки старта могли стать сбои в работе цифровой вычислительной машины. Как сообщил агентству источник в ракетно-космической отрасли, в этот раз ЦВМ выдала данные, аналогичные прошлому разу, когда был перенесен старт «Прогресс МС-07».
По данным пресс-службы «Роскосмоса», пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» намечен на 13 февраля, стыковка с МКС должна произойти 15 февраля в 13.45, пишет ФедералПресс.
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