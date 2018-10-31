«Роскосмос» назвал причину аварии ракеты «Союз-ФГ»
31 октября 2018 12:53
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Причиной аварии ракеты «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Об этом в среду, 31 октября, рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишут "Известия".
«Из-за этого одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени», — сказал он на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН, передает ТАСС.
Крикалев отметил, что сейчас проводится ряд мероприятий, которые помогут обеспечить дальнейшие безопасные полеты.
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур утром 11 октября и потерпела аварию на 165-й секунде полета. Спасательная капсула с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом спустя некоторое время приземлилась в 20 км от Жезказгана, они не пострадали.
Как позже рассказал Крикалев, по предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что один из боковых блоков «Союза-ФГ» не отделился. Это привело к столкновению первой ступени ракеты со второй.
Фото pixabay.com
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