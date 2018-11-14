Ракета "Союз-ФГ" установлена на стартовый стол на Байконуре
14 ноября 2018 16:06
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Ракету "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" установили на стартовый стол на Байконуре, сообщает Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе, топливо, воду и сжатые газы.
Запуск, который запланирован на 16 ноября, станет первым к Международной космической станции после аварии 11 октября. Тогда аналогичная ракета не вывела на орбиту корабль "Союз МС-10" с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом. Экипаж благополучно вернулся на Землю. Силовое воздействие при сборке боковых блоков ракеты «Союз» стало причиной аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», передает Радио Маяк.
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