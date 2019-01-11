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РКК «Энергия» внедрила систему видеонаблюдения за сборкой «Союзов» на всех этапах

11 января 2019 09:15
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РКК «Энергия» внедрила систему видеонаблюдения за сборкой «Союзов» на всех этапах
Расследование происхождения отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» будет завершено в ближайшие недели.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» внедрила систему видеонаблюдения за сборкой космических кораблей «Союз» на всех этапах из-за инцидента с обнаружением отверстия в обшивке «Союз МС-09». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Уточняется, что на основных участках сборки имелась система видеофиксации. Теперь она внедрена еще на трех участках сборки кораблей.

10 января глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что расследование происхождения отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» будет завершено в ближайшие недели. 30 августа на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом, передает Радио Маяк.

pixabay.com

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