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Новости /  В стране  

РКК «Энергия» исключила производственный брак «Союза МС-09»

2 октября 2018 09:58
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РКК «Энергия» исключила производственный брак «Союза МС-09»
Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Производственный брак был исключен из числа причин повреждения «Союза МС-09» комиссией Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», расследующей причину появления дыры в обшивке корабля. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Теперь остается версия преднамеренного воздействия, а где это было сделано, установит вторая комиссия», — цитирует его ТАСС.

Рогозин также заявил, что не следует торопиться с выводами, которые могут испортить отношения с NASA, и добавил, что космонавты снимут кусок обшивки во время выхода в космос и исследуют его.

30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха из корабля «Союз МС-09». Позже в его корпусе обнаружили отверстие.

19 сентября космический корабль «Союз МС-09», в обшивке которого было обнаружено повреждение, допустили к продолжению полетов в составе МКС, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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