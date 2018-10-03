Путин внёс в Госдуму проект о частичной декриминализации статьи об экстремизме
3 октября 2018 12:48
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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект, согласно которому предлагается частично смягчить статью Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Информация об этом следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
— Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 282, является обоснованным, — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что речь идёт только о тех случаях, которые были совершены один раз и не представляют серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности страны. В этом случае виновных предлагается привлекать к административной ответственности.
Однако при повторном нарушении виновнику может грозить и лишение свободы, пишет Лайф.
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