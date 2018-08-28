Путин призвал активнее закупать отечественное оборудование при модернизации ТЭЦ
28 августа 2018 09:12
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Владимир Путин призвал активнее закупать отечественное оборудование при модернизации ТЭЦ
Глава государства также поручил уделить особое внимание решению вопросов экологии при работе добывающих компаний.
На заседании в Кемерове также отмечено, что "планы по росту добычи угольными компаниями должны сочетаться с программами развития железных дорог и морских портов", передает Радио Маяк.
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