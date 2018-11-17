Путин потребовал обеспечить россиян лекарствами на более высоком уровне
17 ноября 2018 09:57
148
Владимир Путин потребовал от правительства вывести систему обеспечения россиян лекарствами на более высокий уровень. Здоровье нации является основой развития страны, поэтому государство должно расценивать эту сферу как одно из главных направлений своей работы.
Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог совещания по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в стране. Президент назвал существующую в России систему льготного обеспечения лекарствами малопродуктивной, добавив, что она не учитывает потребностей конкретного человека.
Российский лидер призвал навести порядок как с регистром льготных категорий граждан, так и с перечнем лекарств для них. Глава государства обратил внимание на то, что в разных регионах отличаются перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан, а кое-где льготники зачастую вынуждены оплачивать лекарства из своего кармана, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
335
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
318
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
803
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
875
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
845
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
883
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
733
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
749
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1156
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1520
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1578
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2711
Мероприятия