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Новости /  В стране  

Путин потребовал обеспечить россиян лекарствами на более высоком уровне

17 ноября 2018 09:57
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Путин потребовал обеспечить россиян лекарствами на более высоком уровне
Российский лидер призвал навести порядок как с регистром льготных категорий граждан, так и с перечнем лекарств для них.

Владимир Путин потребовал от правительства вывести систему обеспечения россиян лекарствами на более высокий уровень. Здоровье нации является основой развития страны, поэтому государство должно расценивать эту сферу как одно из главных направлений своей работы.

Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог совещания по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в стране. Президент назвал существующую в России систему льготного обеспечения лекарствами малопродуктивной, добавив, что она не учитывает потребностей конкретного человека.

Российский лидер призвал навести порядок как с регистром льготных категорий граждан, так и с перечнем лекарств для них. Глава государства обратил внимание на то, что в разных регионах отличаются перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан, а кое-где льготники зачастую вынуждены оплачивать лекарства из своего кармана, передает Радио Маяк.
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