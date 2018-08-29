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Путин поручил перевести ЖКХ на эталонные тарифы

29 августа 2018 11:11
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Путин поручил перевести ЖКХ на эталонные тарифы Решение было принято в ходе заседания комиссии по топливно-энергетическому комплексу.
Решение было принято в ходе заседания комиссии по топливно-энергетическому комплексу.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение регионам по формированию тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Решение было принято в ходе заседания комиссии по топливно-энергетическому комплексу, которое состоялось в Кемерове.

Так, с лета 2019 года регионы смогут перейти на эталонные тарифы в ЖКХ и сетевом комплексе. Такие данные указаны в протоколе заседания президентской комиссии по ТЭК.

В ходе заседания лидер российского государства дал поручения правительству «принять решения, направленные на совершенствование тарифного регулирования в энергетике и ЖКХ». Эти решения предполагают введение эталонного принципа формирования тарифов, долгосрочные тарифы на 5–10 лет, а также ограничение регионам возможности поднимать тарифы для граждан выше установленного уровня без согласования с Федеральной антимонопольной службой.

По словам Путина, в настоящее время в некоторых регионах страны существует проблема необоснованного роста тарифов. А принцип эталонных тарифов позволит избежать этого, пишет "ФедералПресс".

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