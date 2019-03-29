Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты за переезд врачей и учителей в сёла
29 марта 2019 09:17
75
Владимир Путин поручил внести поправки в законодательство, освобождающие от налога на доходы физических лиц выплату подъёмных средств врачам и учителям, переезжающим на село. Эта информация содержится на сайте Кремля.
Кроме того, по поручению президента в законодательство Российской Федерации должны внести изменения, освобождающие от НДФЛ единовременные выплаты педагогам в рамках программы "Земский учитель", передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
2058
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4694
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
532
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
812
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
776
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1232
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
362
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
993
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1024
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1993
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2263
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1353
Мероприятия