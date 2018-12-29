Путин подписал закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков
29 декабря 2018 13:28
30
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию на территории России наличных с карт иностранных банков. Документ опубликован на портале правовой информации.
Проект расширяет перечень операций, которые подлежат обязательному контролю. Отныне в него включены операции по снятию наличных средств с использованием карт банков, зарегистрированных за рубежом. Целью документа является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористов.
При этом контроль будет вестись за операциями банков тех государств, которые попадут в определённый перечень. Он же, в свою очередь, будет относиться к информации ограниченного доступа. Перечень определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платёжные карты банков в зону повышенного внимания или снимать их с контроля, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
351
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2926
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
298
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
337
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1962
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
792
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1288
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1132
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1491
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1873
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2007
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3234
Мероприятия