Путин объявил о смягчении пенсионной реформы
29 августа 2018 13:43
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Президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Власти намерены снизить выход на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам, пишет Лента. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Возраст выхода на пенсию для женщин должен быть в 60 лет, вместо правительственных 63, для мужчин — 65 лет», — заявил президент.
Владимир Путин объяснил, что Россия сталкивается с итогами демографической ямой 90-ых, которая, по словам Путина, сопоставима с демографическими проблемами Великой отечественной войны. При этом Путин заверил, что денег в бюджете для поддержания стабильности пенсионной системы достаточно.
«Однако тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя», — признает президент.
Необходимость изменений связана в первую очередь с необходимостью повышения пенсионных выплат, которые, благодаря реформе, теперь будут расти примерно на тысячу рублей в год.
Также президент России предложил оформить гражданам, которые в ближайшие два года планировали выйти на пенсию особую льготу — выйти на пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Глава правительства Дмитрий Медведев объявил о проведении пенсионной реформы 14 июня. Реформа включала в себя повышение пенсионного возраста на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.
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