Путин на митинге-концерте в Москве поблагодарил за поддержку на выборах
19 марта 2018 09:59
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Президент Владимир Путин, который, по предварительным данным, лидирует на выборах главы государства с результатом более 70%, выступил перед участниками митинга-концерта на Манежной площади в Москве, пишет РБК.
Владимир Путин вышел на сцену митинга-концерта на Манежной площади в Москве сразу после того, как хор Турецкого исполнил песню «С чего начинается Родина». Митинг проходил под лозунгом «Россия. Севастополь. Крым» и посвящен четвертой годовщине присоединения Крыма к России.
«Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат!» — сказал президент.
«Вы — наша общая команда, я член этой команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая многонациональная команда», — сказал президент. По его словам, результат на президентских выборах — это признание сделанного за последние годы «в очень сложных условиях».
«Вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да?» — обратился к собравшимся Путин.
Владимир Путин во время митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)
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