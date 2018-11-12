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Путин: Россия надеется восстановить полномасштабный переговорный процесс с США

12 ноября 2018 09:12
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Путин: Россия надеется восстановить полномасштабный переговорный процесс с США
Пока твердых договоренностей о встрече Путина и Трампа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе нет.

Президенту России Владимиру Путину удалось переговорить с американским лидером Дональдом Трампом во время рабочего обеда в Елисейском дворце, куда президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил гостей, принимающих участие в мероприятиях в честь векового юбилея окончания Первой мировой войны. Об этом заявил журналистам сам глава российского государства. А в интервью телеканалу RT Владимир Путин заявил, что Россия надеется восстановить полномасштабный переговорный процесс с США.

Кроме того, Путин рассказал и о своем видении идеи, которую высказал французский лидер Эммануэль Макрон о создании общеевропейских вооруженных сил. Президент России назвал предложение не новым, но расценил его как положительный процесс для укрепления многополярности мира.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже добавил, что железобетонных договоренностей о встрече Путина и Трампа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе нет. В передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия" он также сообщил о росте дефицита доверия между Россией и США из-за промедления в подготовке встречи лидеров двух стран. По словам Пескова, это выражается и в военных маневрах и в других темах, передает Радио Маяк.
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