Я нашел ошибку
Главные новости: 
В
В "МТЛ Арене" пройдет Кубок Губернатора Самарской области по дзюдо
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске
В Самарской области заработает проектный офис цифрового развития Он будет готовить кадры для цифровой экономики в области.
В Самарской области заработает проектный офис цифрового развития
В Самарской области прошла стратегическая сессия «Лучшее детям»
В Самарской области прошла стратегическая сессия «Лучшее детям»
В Самарском зоопарке планируют разводить глухарей Сейчас идет активная подготовка кормов на зиму для этих птиц.
В Самарском зоопарке планируют разводить глухарей
Книжная выставка «Университет – Наука – Город – 2018» пройдет в Самаре
Книжная выставка «Университет – Наука – Город – 2018» пройдет в Самаре
Приятель без разрешение взял у хозяина мотороллер покататься, а от вызвал полицию
Приятель в Жигулевске без разрешение взял у хозяина мотороллер покататься, а от вызвал полицию
Instagram ввел новую функцию Для ее использования необходимо подтвердить личность пользователя.
Instagram ввел новую функцию
сегодня  Среда, 29 августа, 11:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/08:
USD 67.39
-0.01
EUR 78.76
0.53
Искать
Новости /  В стране  

Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу изменений в пенсионной системе

29 августа 2018 09:10
95
Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу изменений в пенсионной системе
Обращение прозвучит в полдень по Москве.

Во вторник в Омске глава государства собрал совещание с участием представителей правительства, на котором обсуждались возможные корректировки в проект закона по итогам этих обсуждений. Тогда же он заявил о намерении детально сформулировать собственное отношение к проекту документа и выступить с соответствующим заявлением.

На омском совещании Владимир Путин заверил, что постоянно и внимательно следит за дискуссией на пенсионную тему. Президент отметил, что тема является важной для него, собственно, как и для всех, поэтому он выступит со специальным обращением.

Трансляция обращения президента начнется в полдень. Ее будут вести телеканал Россия, а также радиостанции Вести ФМ, Маяк и Радио России, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
227
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
770
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1392
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1021
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1771
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1534
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
242
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1154
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
777
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
877
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
879
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
634
Весь список

Мероприятия
В Центре российской кинематографии «Художественный» прошли мероприятия, посвященные Дню российского кино
Самарский литературный музей приглашает всех детей и родителей на традиционный семейный праздник на усадьбе
На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда