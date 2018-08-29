Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу изменений в пенсионной системе
29 августа 2018 09:10
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Во вторник в Омске глава государства собрал совещание с участием представителей правительства, на котором обсуждались возможные корректировки в проект закона по итогам этих обсуждений. Тогда же он заявил о намерении детально сформулировать собственное отношение к проекту документа и выступить с соответствующим заявлением.
На омском совещании Владимир Путин заверил, что постоянно и внимательно следит за дискуссией на пенсионную тему. Президент отметил, что тема является важной для него, собственно, как и для всех, поэтому он выступит со специальным обращением.
Трансляция обращения президента начнется в полдень. Ее будут вести телеканал Россия, а также радиостанции Вести ФМ, Маяк и Радио России, передает Радио Маяк.
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