Прототип первой российской многоразовой ступени для космической ракеты создадут в 2023 году
20 сентября 2018 10:57
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Прототип первой российской многоразовой ступени для космической ракеты будет создан в 2023 году
Об этом сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований. Проект получил название "Крыло-СВ".
Крылатая ступень российской многоразовой ракеты будет возвращаться на космодром на гиперзвуковой скорости. Отмечается, что при создании российского носителя будет учтён опыт компании Илона Маска SpaceX.
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