Прокуратура не увидела причин возобновлять дело о гибели группы Дятлова
4 февраля 2019 13:33
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Прокуратура не имеет оснований для возобновления расследования уголовного дела по загадочной гибели группы Дятлова 60 лет назад. Об этом сегодня представители надзорного органа заявили на пресс-конференции в Екатеринбурге.
Представители прокуратуры заявили, что в деле о гибели туристов достаточно документов, чтобы ответить на вопрос о причинах трагедии.
Напомним, что ранее уже был обнародован секретный документ по делу о гибели группы, который показал, что трупы были найдены ещё до официальных поисков, пишет Лайф.
Фото © VK/Тайна Перевала Дятлова и загадка Горы Мертвецов
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