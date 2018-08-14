Я нашел ошибку
Главные новости: 
ГАЗель из Белгородской области перевернулась на дороге под Сызранью
ГАЗель из Белгородской области перевернулась на дороге под Сызранью
В Тольятти могут приостановить работу заводов, которые превышают нормы выбросов в воздух
В Тольятти могут приостановить работу заводов, которые превышают нормы выбросов в воздух
Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ
Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ
Министерству просвещения РФ предложили изменить школьную программу
Министерству просвещения РФ предложили изменить школьную программу
Сегодня Новокуйбышевск стал центром выработки стратегии развития Самарской области
Сегодня Новокуйбышевск стал центром выработки стратегии развития Самарской области
Арктическая экспедиция возвращается в Самарскую область
Арктическая экспедиция возвращается в Самарскую область
Полицейские задержали в Сызрани организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотических средств через Интернет
Полицейские задержали в Сызрани организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотических средств через Интернет
В Самарской области полицейские разыскали пропавшего подростка, который жил с рыбаками Он ушел из дома, поссорившись с братом.
В Самарской области полицейские разыскали пропавшего подростка, который жил с рыбаками
сегодня  Вторник, 14 августа, 11:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/08:
USD 68.22
1.31
EUR 77.65
0.97
Искать
Новости /  В стране  

Православные христиане отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста

14 августа 2018 09:08
85
Православные христиане отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста
Он установлен в преддверии праздника Успения Богородицы 28 августа.

Этот пост такой же строгий, как Великий, но короткий – всего две недели. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит сегодня освящение нового храма в московском районе Строгино в честь Новомучеников и исповедников Российских.

Свое народное название Медовый Спас получил потому, что после литургии в этот день существовал обычай освящать воду и мед, который пчеловоды как раз начинали собирать в это время. Освященными дарами делились с нуждающимися, а после богослужения следовало постное застолье с блинами, сладостями с маком, овощами и фруктами нового урожая, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
428
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
952
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
746
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1340
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1129
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1158
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
526
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
377
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1733
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1732
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3394
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2500
Весь список

Мероприятия
19 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического Марафона на кубок Главы города Самара
В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет семинар для индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса
В Безенчуке полицейские провели в детском лагере «Солнечный берег» мероприятие «Жизнь без наркотиков»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда