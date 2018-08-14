Православные христиане отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста
14 августа 2018 09:08
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Этот пост такой же строгий, как Великий, но короткий – всего две недели. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит сегодня освящение нового храма в московском районе Строгино в честь Новомучеников и исповедников Российских.
Свое народное название Медовый Спас получил потому, что после литургии в этот день существовал обычай освящать воду и мед, который пчеловоды как раз начинали собирать в это время. Освященными дарами делились с нуждающимися, а после богослужения следовало постное застолье с блинами, сладостями с маком, овощами и фруктами нового урожая, передает Радио Маяк.
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