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Новости /  В стране  

Пополнить школьную программу бизнес-курсами предложили на ВЭФ

26 сентября 2018 12:05
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Пополнить школьную программу бизнес-курсами предложили на ВЭФ
Ряд нововведений, касающихся предпринимательства, обсудили в рамках Восточного экономического форума.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стал одной из тем, обсужденных во время прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума. Приморские эксперты и предприниматели сформулировали предложения по стимуляции развития малого бизнеса.
В числе озвученных в рамках Восточной Upgrade-лаборатории идей – добавление соответствующих уроков в школьную программу. Образовательный курс по предпринимательству должен поспособствовать развитию бизнес навыков граждан, пишет "ФедералПресс".


Фото pixabay.com

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