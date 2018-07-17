Пользователи пожаловались на СМС-спам от провайдеров
17 июля 2018 11:05
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Московское отделение Федеральной антимонопольноф службы обвинило МТС, Билайн и МегаФон в рассылке спама своим абонентам. ФАС заявила, что жалобы поступили непосредственно от самих пользователей, скриншоты рассылок прилагались.
Оказалось, что Билайн рекламировал «Лабораторию Гемотест», вклады в банке «Открытие» и букмекерских контору Bingo Boom. МегаФон — собственные дополнительные услуги, МТС — абонементы на фитнес, а также скидки в Wildberries и «Л’Этуаль».
Разумеется, дело не осталось без движения. В ближайшее время ФАС «по некоторым делам возбудит дело об административном производстве» по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.
Пользователь должен подтвердить своё согласие на рассылку рекламы. В противном случае, абоненту не должны приходить спам-смс.
По итогу нарушителей оштрафуют на 100-500 тыс. рублей, пишет iphones.ru.
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