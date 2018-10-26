Получить новый полис ОМС можно до 1 ноября
26 октября 2018 10:01
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Получить новый полис обязательного медицинского страхования можно до 1 ноября, сообщается на сайте московского городского фонда ОМС. Те, кто не успеют получить его в этом году, смогут это сделать с 1 января 2019 года. Введение единого полиса было обусловлено большим количеством его разновидностей по всей стране, передает Радио Маяк.
Напомним, сменить страховую компанию можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев переезда в другой регион.
Фото pixabay.com
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