Полиция: нападения на школы могут быть связаны посредством социальных сетей
19 января 2018 12:29
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Правоохранители отрабатывают версию о возможной взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы, произошедшие в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ в течение этой недели.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный информированный источник, предполагается, что все три нападения могли быть связаны посредством социальных сетей.
Инцидент в пермской школе, положивший начало нападениям, произошел в понедельник, 15 января. Между двумя подростками произошла драка. Педагог и ученики 4 класса попытались разнять молодых людей, вооруженных холодным оружием. В результате пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы.
В среду, 17 января, в одной из школ поселка Смольное Челябинской области произошла ссора, в результате которой школьник поранил оппонента ножом. Местные власти подчеркнули, что произошедшее не имеет ничего общего с инцидентом в пермской школе.
Утром 19 января ученик 9 класса одной из школ, расположенных в поселке Сосновый бор города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи «коктейля Молотова» поджег учебное помещение. По сведениям пресс-службы областного МЧС, из-за возгорания из школы были эвакуированы более 500 человек, напоминает ФедералПресс.
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