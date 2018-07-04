Подписан закон о повышении госпошлин на водительские права и загранпаспорт
4 июля 2018 09:18
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин на выдачу водительских прав и загранпаспорта нового образца. Закон вступит в силу через месяц после публикации.
Теперь выдача водительских прав вместо 2 тыс. рублей будет стоить 3 тыс. Также вырастет пошлина за получение загранпаспорта с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. Для граждан моложе 14 лет – с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, передает Радио Маяк.
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