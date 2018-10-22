Опрос показал, что у россиян стало больше свободных денег
22 октября 2018 10:10
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В сентябре "объём свободных денег" у россиян увеличился на 4,8% и составил 21,9 тысячи рублей в сравнении с августом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно данным холдинга "Ромир", индекс свободных денег в сентябре стал больше на одну тысячу рублей. В августе этого года он составлял 20,9 тысячи рублей.
При этом специалисты добавили, что реальные располагаемые доходы россиян в последний месяц лета впервые уменьшились с начала текущего года.
Фото pixabay.com
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